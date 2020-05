10 nowych księży w diecezji bielsko-żywieckiej. Pierwsze takie święcenia w historii

- Ten świat nie zamierza korzystać z sakramentów dających zbawienie i zamyka uszy na wezwanie do osobistego nawrócenia. Na słowa nadziei o zbawieniu, o Bożym miłosierdziu tym bardziej odrzuca wezwanie do przebaczenia winowajcom i nie przejmuje się wezwaniem, by innym okazywać miłosierdzie – skomentował biskup nawiązując do Chrystusowej przestrogi „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować”.

Bp Pindel przytoczył też aktualne statystyki, z których wynika, że ok. 100 mln chrześcijan doświadcza wykluczenia i prześladowań, a ok. 170 tys. z nich co roku ginie. - Chrześcijanie stanowią trzy czwarte ogólnej liczby ofiar prześladowań religijnych - powiedział. - Głoszenie zbawienia przez wiarę w Jezusa, który umarł z miłości za grzechy każdego człowieka, napotyka od samego początku na sprzeciw, opór, odrzucenie, a samych głosicieli spotyka prześladowanie lub niekiedy śmierć - zauważył.