10 wyjątkowych miejsc w Beskidach, które warto odwiedzić. Zobacz listę i sprawdź, czy znasz je wszystkie!

Leśny Park Niespodzianek (Ustroń) Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu to bardzo atrakcyjne miejsce. Znajduje się w Zawodziu, czyli w uzdrowiskowej dzielnicy Ustronia, przy ulicy Zdrojowej, na stoku Równicy w Beskidzie Śląskim. To nietypowy ogród zoologiczny. Przebywa tu mnóstwo zwierząt, które można dotknąć i nakarmić. Na obszarze parku spotkamy: jelenie, sarny, daniele, muflony czy alpaki. To zdecydowanie świetna atrakcja dla najmłodszych, by z bliska mogli poznać zwierzęta występujące w polskich lasach.

