14-latek okradł rówieśnika w Bielsku-Białej! Za zuchwałą kradzież odpowie przed Sądem Rodzinnym

Do zdarzenia doszło na ulicy Kapitana Aleksandra Kunickiego w Bielsku-Białej. 14-latek podbiegł do idącego rówieśnika i wyrwał mu z rąk telefon komórkowy. Po całym zajściu błyskawicznie rzucił się do ucieczki. Miał jednak pecha. W pobliżu bowiem był strażnik miejski.

Funkcjonariusz ujął złodzieja i przekazał go w ręce policjantów. Nastolatek trafił na komisariat, skąd następnie został przekazany pod opiekę rodziców. Okazało się, że nieletni ma na swoim koncie jeszcze kilka podobnych czynów.

Za kradzież zuchwałą, której się dopuścił, odpowie przed Sądem Rodzinnym. Co go może czekać? Sąd może udzielić mu upomnienie, wyznaczyć nadzór kuratora, a w ostateczności orzec o umieszczeniu w zakładzie wychowawczym lub poprawczym.