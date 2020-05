15-latek i 13-latek z Czechowic-Dziedzic nękali niepełnosprawnych i wymuszali od nich pieniądze

Policjanci zwalczający przestępczość nieletnich szybko zatrzymali nastolatków. Pierwszy, starszy z chłopaków, wpadł w ręce jeszcze tego samego dnia, kiedy do czechowickiego komisariatu wpłynęło zgłoszenie o przestępstwie. Policjanci wytropili go w jednej z miejscowości powiatu pszczyńskiego.

Drugi został zatrzymany następnego dnia, kiedy po nocnej nieobecności wrócił do domu. Trafili do policyjnej izby dziecka i usłyszeli zarzuty za pobicia, rozboje i wymuszenia rozbójnicze, a także gróźb karalnych i zmuszania do określonego zachowania dwóch niepełnosprawnych mężczyzn. Policjanci udowodnili im także kilkanaście kradzieży, kiedy to przy użyciu skradzionej karty bankomatowej wypłacali sobie drobne kwoty lub robili zakupy.

W miniony czwartek obydwaj nastolatkowie zostali doprowadzeni do pszczyńskiego sądu rodzinnego. Sędzia po zapoznaniu się z zarzutami, jakie usłyszeli oraz brutalnym sposobem działania, zdecydowała o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich. Tam będą oczekiwali na decyzję o swoim dalszym losie. Jak informuje policja, za przestępstwa, które popełnili grozi nawet 12 lat więzienia. Nastolatkowie mogą na wiele lat trafić do poprawczaka.