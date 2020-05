25 lat temu Jan Paweł II odwiedził Beskidy. To była niezapomniana wizyta

Jan Paweł II 22 maja 1955 roku najpierw przyjechał do Skoczowa, gdzie m.in. spotkał się miejscową społecznością ewangelicką – w kościele ewangelickim pomodlił się razem z luteranami, a następnie odprawił mszę na wzgórzu Kaplicówka, w której uczestniczyło ok. 300 tys. osób.

Ta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, a konkretnie do diecezji bielsko-żywieckiej, była bardzo krótka - trwała zaledwie 10 godzin i została zorganizowana przy okazji podróży apostolskiej Ojca Świętego do Czech. Zapisała się jednak na zawsze w historii Beskidów.

Ze Skoczowa Jan Paweł II udał się do Bielska-Białej. - Przez trzy miesiące opracowywaliśmy plany, w jaki sposób na parę godzin przeorganizować miasto - wspominał kilka lat temu w rozmowie z DZ Zbigniew Michniowski, ówczesny prezydent miasta. - Było to nieprawdopodobne doświadczenie - jak przy udziale setek ludzi można zamknąć miasto na parę godzin i pozwolić, by jak największa ilość mieszkańców miała styczność z papieżem, a jednocześnie, by po jego wyjeździe w ciągu dwóch godzin miasto funkcjonowało normalnie - przyznał.

Poniedziałkowy poranek, 22 maja 1995 roku, był deszczowy i zimny. Ale gdy po południu Jan Paweł II dotarł ze Skoczowa do Bielska-Białej, miasto rozświetlone było promieniami słońca. Papież, w kuloodpornej limuzynie, dotarł do Bielska-Białej do siedziby kurii, gdzie spotkał się z bp Tadeuszem Rakoczym, ordynariuszem najmłodszej wówczas polskiej diecezji (utworzonej w 1992 r.). Ta wizyta miała prywatny charakter.