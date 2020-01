28. Finał WOŚP w Bielsku-Białej ze Złotym Serduszkiem!

Jak informuje Dorota Łaski z bielskiego sztabu WOŚP, Złote Serduszko przyznano w ramach uznania dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic, którzy z roku na rok ustanawiali kolejne rekordy zbiórek.

- To właśnie dzięki staraniom wolontariuszy Sztabu WOŚP Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała ten wyjątkowy przedmiot będzie do nabycia w naszym mieście - podkreśla Dorota Łaski.

Choć do weekendu jeszcze kilka dni, 28. Finał WOŚP w Bielsku-Białej już trwa – rozpoczęły go zbiórki do skarbon stacjonarnych, które znaleźć można w licznych punktach miasta. Towarzyszą im również liczne imprezy zamknięte odbywające się w tygodniu poprzedzającym 28. Finał WOŚP.

Kulminacją będzie weekend, bo już w sobotę nad Białą rozpocznie granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy podczas wydarzeń w bielskich centrach handlowych. Zakończenie tradycyjnie w niedzielę koncertem na rynku.