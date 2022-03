A jednak! Oni NAPRAWDĘ tak wyszli na ulicę w woj. śląskim - zobacz ZDJĘCIA. Zobacz te oryginalne "stylówki"!

Zobacz zdjęcia z fanpage'a "Faszyn from Śląskie" - prezentującego najciekawsze stylizacje wprost z ulic naszego regionu.

Jak Śląskie ubiera się na co dzień? W serwisie "Faszyn from Śląskie" - znajdziecie te... raczej skrajne przypadki - czyli np. skarpety do sandałów, za krótkie spodenki i spódniczki, za ciasne bluzeczki... - oj, całkiem tego sporo! Zresztą, sami zobaczcie te zdjęcia.

Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia: