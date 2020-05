Adam Małysz odznaczony przez parafię ze Szczyrku. Medal Reformacji czekał na niego trzy lata

W środę 27 maja Adam Małysz został odznaczony medalem przez Parafię Ewangelicką w Szczyrku z okazji 500-lecia Reformacji (1517-2017).

- Medal dla jednego z najbardziej znanych ewangelików w Polsce był przechowywany w naszej parafii od trzech lat. Nie było sposobności, by wręczyć go Adamowi Małyszowi w 2017 roku w naszym mieście. A chcieliśmy to uczynić właśnie w Szczyrku - informuje ks. Jan Byrt, proboszcz parafii ewangelickiej w Szczyrku Salmopolu.

Okazja nadarzyła się w środę 27 maja 2020 r. - kadra polskich skoczków narciarskich przebywa bowiem w Szczyrku na zgrupowaniu. Ks. Byrt spotkał się z Adamem Małyszem, który jest obecnie dyrektorem koordynatorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, w hotelu, w którym przebywa kadra skoczków. Tam wręczył mu medal, który czekał na tę okazję od trzech lat.