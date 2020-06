Ale koncert! Dni Bielska-Białej 2020 w czasie epidemii

Zespoły Dzień Dobry, Akurat, Lizard, Grupa Furmana, Identyczni, SIS oraz artystka jazzowa Marta Wajdzik wystąpili w specjalnym koncercie z okazji Dni Bielska-Białej 2020. Koncert nagrany w Domu Muzyki Bielskiego Centrum Kultury swoją premierę miał w piątek 12 czerwca na portalu Bielskiego Centrum Kultury i jego facebookowym profilu.ZOBACZ KONCERT

- W tym roku Dni Bielska-Białej są w innej formie. Ze względu na epidemię nie możemy świętować tego wydarzenia, jak zwykle - gromadnie, przed Ratuszem, miejscach typowych dla naszych wspólnych spotkań z kulturą – przyznał prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski na początku koncertu. - Niemniej jednak postanowiliśmy dzięki inicjatywie bielskich artystów przygotować coś, nawet w tym trudnym okresie. Mam nadzieję, że będzie to chociaż namiastka tego, do czego przyzwyczailiśmy się przez wiele lat – zaznaczył.

Otwierając symbolicznie święto miasta prezydent Jarosław Klimaszewski dziękował bielszczanom za ich postawę w czasie epidemii.

- Przykładów na to, że pomagaliśmy sami sobie jest multum. Przyjdzie czas, żeby to podsumować ci podziękować wszystkim tym, którzy pomagali innym, szczególnie, którzy byli w potrzebie. Możemy być z tego dumni – podkreślił życząc mieszkańcom, by trudny czas skończył się jak najszybciej, a reperkusje związane z epidemią były jak najmniej dotkliwe.