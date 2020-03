„Banialuka. Lektury do matury”. Świetny pomysł Teatru Lalek z Bielska-Białej

Z powodu epidemii koronawirusa Teatr Lalek Banialuka z Bielska-Białej wprawdzie zawiesił swoją działalność artystyczną, ale przygotował dla widzów specjalne programy - „Banialuka. Lektury do matury” oraz „Banialuka. Klub małego rzemieślnika”.

- Postanowiliśmy odwiedzić naszych młodych widzów w ich domach i zarówno tych starszych, jak i tych najmłodszych wesprzeć edukacyjnie – informuje Katarzyna Dendys-Kosecka z bielskiego Teatru Lalek Banialuka.

Pierwsza inicjatywa bielskiego Teatru jest skierowana do tegorocznych maturzystów, którzy w odosobnieniu muszą sobie radzić w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. W ramach programu „Banialuka. Lektury do matury”. najbliższe dwa tygodnie artyści Teatru Lalek Banialuka przeczytają dla maturzystów wszystkie opowiadania Brunona Schulza ze zbioru „Sklepy cynamonowe” oraz dwa opowiadania ze zbioru „Sanatorium Pod Klepsydrą”.

BANIALUKA. LEKTURY DO MATURY NA FACEBOOKOWYM PROFILU TEATRU

Opowiadania Brunona Schulza czytają Włodzimierz Pohl, Katarzyna Pohl, Lucyna Sypniewska, Ziemowit Ptaszkowski, Dagmara Włoszek-Rabska, Barbara Rau, Dominika Kaczmarek, Konrad Ignatowski, Maria Byrska, Władysław Aniszewski, Magdalena Obidowska, Radosław Sadowski, Piotr Tomaszewski, Małgorzata Bulska, Adam Milewski, Tomasz Sylwestrzak i Ryszard Sypniewski oraz Jacek Popławski, dyrektor Teatru.