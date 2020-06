Banialuka wraca! Spektakl „Robinson” w specjalnej cenie

W najbliższą niedzielę 14 czerwca o godzinie 11.00, Teatr Lalek Banialuka ponownie otworzy drzwi do swojego niezwykłego świata i zaprezentuje widowni spektakl „Robinson” , który z jednej strony odzwierciedla stan samotności, a z drugiej wskazuje drogę powrotu do życia pełnego przygód, przyjaciół i ciekawych spotkań.

Robinson Crusoe z utworu Daniela Defoe jest dzielnym, żądnym przygód żeglarzem, którego morze kieruje na bezludną wyspę. Bohater uczy się żyć na nowo, odkrywa ile ma siły i odwagi. Jednak myśl o powrocie do cywilizacji wciąż mu towarzyszy i dlatego wciąż podejmuje próby wydostania się z wyspy.

Bohater spektaklu Teatru Lalek Banialuka również znalazł się na bezludnej wyspie, ale nie podczas prawdziwego sztormu lecz przez chorobę, w wyniku której zapadł w sen. Dzięki potędze wyobraźni przenosi się na kolorową wyspę. Spotyka tam zadziornego Kozła Barnabę, mówiącą ludzkim głosem Papugę Polly i oczywiście… Piętaszka. W chwilach gdy czuje się samotny i zagubiony mieszkańcy wyspy pocieszają go i pomagają mu oswoić strach. Robinson pragnie wyzdrowieć i powrócić do bliskich. I jak to w bajkach bywa Robinson nie tylko odnajduje drogę do domu, ale i klucz do tego, jak cieszyć się z najprostszych, codziennych rzeczy.