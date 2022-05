BBTS Bielsko-Biała w finale pokonał MKS Będzin i wraca do PlusLigi! Zobacz ZDJĘCIA

BBTS Bielsko-Biała wraca do PlusLigi. W finale pokonał MKS Będzin

- Cieszymy się, że udało nam się w końcu awansować po trzech latach ciężkich bojów. Cieszymy się, że wygraliśmy w finale po trzech meczach, bo te zwycięstwa nie były wcale łatwe. Będzin też chciał awansować do PlusLigi. Te spotkania były zacięte i stały na wysokim poziomie - powiedział Adrian Hunk, siatkarz BBTS.

Siatkarze BBTS Bielsko-Biała po czterech latach przerwy wracają do PlusLigi. Bielszczanie najpierw okazali się najlepszym zespołem fazy zasadniczej Tauron 1. Ligi, a następnie wygrali też rywalizację play off . W sumie BBTS pokonał w tym sezonie MKS Będzin aż pięciokrotni nie pozostawiając rywalom złudzeń, kto był lepszą drużyną.

- To był mój trzeci finał, ale pierwszy wygrany w tym klubie. Piękna sprawa. Kiedyś awansowaliśmy z Bielskim do PlusLigi z drugiego miejsca i nie dane mi było w niej zagrać. Teraz historia może się powtórzyć, ale to byłoby wspaniałe zakończenie mojej przygody z siatkówką, choć teraz nie czas na takie deklaracje - stwierdził Jarosław Maciończyk, zawodnik BBTS.