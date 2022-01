Beskid Śląski zimą to bajkowa kraina...w dodatku blisko! Zobaczcie ZDJĘCIA

W Beskidzie Śląskim zimą każdy znajdzie trasę dla siebie - dostosowaną do indywidualnej kondycji, preferencji i warunków pogodowych.

Lubiącym wyzwania na pewno dużo satysfakcji przyniesie wycieczka na najwyższy szczyt Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Najpopularniejsze szlaki wiodą tam ze Szczyrku. Rejon ten to także raj dla narciarzy. Drugą co do wysokości jest Barania Góra. Wznosi się ona na 1220 m n.p.m. i jest niezwykle widokowa.

Ciekawy wariant to zdobycie zimą Klimczoka (1117 m n.p.m.). Prowadzi na niego wiele tras turystycznych, m.in. z Bielska-Białej. Jedne z najciekawszych miejsc w Beskidzie Śląskim to Trzy Kopce Wiślańskie i prywatne schronisko Telesforówka. Ze szczytu można zobaczyć Skrzyczne i Czantorię. Polecamy także krótką, ale za to bardzo atrakcyjną trasę na Malinowską Skałę, w trakcie której można zwiedzić Jaskinię Malinowską.