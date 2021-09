Beskidy: 182 wypadki podczas wakacji 2021. Ratownicy GOPR podsumowali lato w górach

Zakończone wakacje 2021 zgodnie z przewidywaniami okazały się bardzo intensywnym okresem dla ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR. Po tym, jak pandemia i lockdown szybko przypomniały Polakom, że góry są świetnym sposobem do spędzenia wolnego czasu, mnóstwo osób ruszyło na beskidzkie szlaki piesze, a także górskie ścieżki rowerowe w Szczyrku, Wiśle, Międzybrodziu czy Bielsku-Białej. Wzmożony ruch turystyczny przełożył się na liczbę interwencji ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR.

Już w połowie wakacji goprowcy wskazywali, że tylko w lipcu 2021 r. interweniowali aż 86 razy. Podsumowanie całego wakacyjnego okresu wypada alarmująco - od 26 czerwca do 31 sierpnia ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR interweniowali w sumie 182 razy. To nieznacznie mniej, niż przed rokiem - wówczas od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. goprowcy udzielili pomocy w 187 wypadkach (w lipcu 2020 r. było 76 zdarzeń, a w sierpniu 2020 r. 111 interwencji).