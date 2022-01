Beskidy przed feriami woj. śląskiego. Czy są jeszcze wolne miejsca, w jakich cenach są noclegi i jakie czekają nas atrakcje Jacek Drost

W beskidzkich dolinach ze śniegiem jest krucho, ale ośrodki narciarskie, np. Szczyrk Mountain Resort wykorzystali ostatnie mroźne dni i mocno dośnieżyły trasy mat. pras. / arch. Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Już w najbliższy poniedziałek 17 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe dla uczniów z m.in. województw małopolskiego i kujawsko- pomorskiego. Uczniowie ze Śląska na zimową labę muszą poczekać do końca lutego. To jednak dobry moment, by zadać sobie pytania, czy w beskidzkich miejscowościach turystycznych np. Szczyrku, Wiśle lub Ustroniu są jeszcze wolne miejsca oraz jak przedstawiają się ceny wypoczynku w górach.