Beskidy witają turystów śnieżną scenerią. Pogoda przyszła z odsieczą

W piątek w Szczyrku w Centralnym Ośrodku Sportu została otwarta trasa „Ondraszek” ze Skrzycznego do Jaworzyny, a w Szczyrk Mountaian Resort uruchomione trasy 2 i 3b, co na wspólnym karnecie daje możliwość szusowania na ponad 7 km tras. W piątek ruszyły także ośrodki w Istebnej (Zagroń i Złoty Groń).

Sylwestrowa zabawa w Wiśle rozpocznie się we wtorek 31 grudnia o godz. 22.00 na placu Bogumiła Hoffa. Będzie dużo dobrej muzyki, do wyboru i koloru potrawy regionalne, a o północy wspólne powitanie Nowego Roku. Zabawę poprowadzi didżej Adam.

- Warto zerknąć na całą ofertę kulturalną w mieście, która zapowiada się bardzo ciekawie. Jest co zwiedzać. Można czas spędzić na górskich szlakach. W Wiśle nikt się nie będzie nudził - powiedział Tomasz Bujok.

Burmistrz Wisły Tomasz Bujok podkreślił, że jeśliby nawet aura nie sprzyjała korzystaniu z wyciągów, to Wisła nie tylko nartami stoi.

A będzie jeszcze lepiej, bo prognozy sprzyjają! Na to liczą zwłaszcza w Wiśle, gdzie - póki co - ośrodki narciarskie robią co w ich mocy, by przygotować trasy jeszcze przed Sylwestrem.

Mimo czwartkowego pożaru sceny na ustrońskim Ryn-ku także tutaj mieszkańcy i turyści będą mogli wspólnie powitać 2020 rok. O godz.22.00 wystąpi zespół Rastafajrant, godzinę później zagra Tabu, a organizatorzy zabawy zachęcają, by zamiast petard i fajerwerków przynieść karmę dla zwierząt, która trafi do schroniska dla zwierząt As.

Atrakcyjnie będzie także w Bielsku-Białej - miasto doczekało się wreszcie miejskiej imprezy sylwestrowej z prawdziwego zdarzenia. Przez ostatnie lata bielszczanie byli przyzwyczajeni do powitania Nowego Roku, które sprowadzało się do krótkiego pokazu sztucznych ogni na placu Ratuszowym. Tym razem będzie zupełnie inaczej. Zabawa na placu Ratuszowym rozpocznie się o 20 i potrwa do 1. Wystąpią m.in. zespoły Psio Crew i Akurat.