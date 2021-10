Beskidzka Izba Lekarska ma siedzibę na miarę XXI wieku, czyli efektownie połączenie kolorów, a także cegły, betonu i szkła

Dotychczas Beskidzka Izba Lekarska mieściła się w pomieszczeniach przy ul. Zygmunta Krasińskiego 28. Była chyba ostatnią izbą w Polsce, która nie miała swojej siedziby tylko musiała korzystać z grzeczności miasta i z użyczenia. Dlatego członkom BIL bardzo zależało, żeby w końcu pójść na swoje. I to marzenie zostało zrealizowane.

Inwestycja zapiera dech w piersiach

Emilia Klejmont z Wydziału Prasowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej poinformowała, że budowa siedziby przy ul. Bystrzańskiej trwała 19 miesięcy i 3 dni – czyli bardzo krótko. Wcześniej opracowana została koncepcja, zakupiony 27-arowy teren. Plany i procedury związane z kupnem i budową siedziby zaczęły się kształtować już w 2016 roku.

– Bardzo trudne było zrównoważenie między marzeniami a rzeczywistością. Dokonaliśmy takiej korekty z prezesem i myślę, że przyniosła nam ona końcowy sukces. Posiadając coś chcieliśmy, żeby to było piękne i funkcjonalne dla wszystkich. Okazało się, że należy też policzyć pieniądze. Trudny był moment, kiedy trzeba było zejść z marzeń i zmieścić się w 1000 metrów kwadratowych, które w tej chwili mamy. Drugą trudnością, bardzo istotną, było wyłonienie firmy, która to budowała. Przejrzeliśmy dziewięć ofert, proces wyłaniania trwał kilka miesięcy i dopiero po 4, 5 miesiącach znaleźliśmy wykonawcę, który podjął się budowy za sumę, jaką mieliśmy do dyspozycji – mówił podczas konferencji prasowej wiceprezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej dr Radosław Piwowarczyk.

Prezes BIL Klaudiusz Komor zwracał z koli uwagę, że prowadzenia inwestycji nie ułatwiała pandemia koronawirusa. Jednak mimo różnych trudności udało się stworzyć – jak się wyraził – mały cud architektury.