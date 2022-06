Beskidzkie Dyktando 2022 w bielskiej Akademii Techniczno-Humanictycznej. Wiemy, kto zwyciężył! Czy było trudne?

Dzisiaj w bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej odbywał się drugi dzień 22. festiwalu Nauki i Sztuki, którego ideą jest próba wytłumaczenia w sposób łatwy i atrakcyjny szerokiej publiczności często nieprostych zagadnień naukowych, aby trafić w ten sposób do jak najszerszego grona odbiorców w każdym wieku: do dzieci i młodzieży, do ludzi starszych i młodszych.