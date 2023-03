Beskidzkie Muzeum Rozproszone już gotowe! Znalazło się w nim kilka bezcennych zabytków architektury sakralnej. Zobacz ZDJĘCIA.

Beskidzkie Muzeum Rozproszone tworzy kilkanaście budowli

- Muzeum składa się z trzech modułów, stąd idea rozproszona - stwierdził na dzisiejszej konferencji prasowej ks. Tracz. Dodał, że pierwszy moduł tworzy pięć budynków, drugi - kościoły w Gilowicach i Łodygowicach, a trzecmoduł - 14 kościołów drewnianych diecezji bielsko-żywieckiej, które zostały wpisane do rejestru zabytków. - Zostały one połączone za pomocą aplikacji multimedialnej w jeden wspólny szlak - dodał ks. Tracz.

Odkrywanie tajemnic drewnianych świątyni

Ks. Tracz stwierdził, że tworzenie muzeum trwało i długo, i krótko. Prace konserwatorskie rozpoczęły się w 2019 roku i były prowadzone w trudnym okresie pandemii. Prace projektowe przebiegały w szybkim, wręcz szalonym tempie. To, że udało się doprowadzić projekt do końca w tak krótkim czasie, to - jak podkreślił duchowny - zasługa wielu ludzi, którzy zaangażowali się w tworzenie Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego.

- Świątynie będą normalnie otwarte dla zwiedzających - podkreślił ks. Tracz, zapraszając do odwiedzenia Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego.