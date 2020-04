Bezpłatne testy na koronawirusa w Bielsku-Białej. Wykonuje je Diagnostyka. Tylko dla medyków

Laboratorium medyczne Diagnostyka w czwartek 30 kwietnia rozpoczęło w Bielsku-Białej akcję Badamy-Wspieramy, w ramach której będzie robiło bezpłatne testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla medyków.

Próbki pobierane będą w specjalnym Mobilnym Punkcie Pobrań typu „Drive&Go-Thru”, jaki znajdzie się na terenie parkingu przy Stadionie Miejskim, przy ul. Rychlińskiego 21 (od strony ulicy Żywieckiej) udostępnionym przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Testy sfinansowane będą przez Grupę Diagnostyka oraz partnerów projektu.

Badania będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w wyznaczonej strefie poboru wymazów, zarówno pieszym jak i przybyłych różnymi środkami transportu, w tym samochodem. Codziennie przebadanych będzie mogło być maksymalnie do 120 osób.

Badania wykonywane będą przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa epidemiologicznego zarówno dla pacjentów jak i obsługującego ich personelu. Pobranie próbek przeprowadzane będzie metodą RT-PCR, przy użyciu testów wielogenowych, z certyfikatem CE-IVD, zgodnych z rekomendacjami WHO, tych samych, jakie wykonywane są przez Diagnostykę dla szpitali zakaźnych i szpitali jednoimiennych.