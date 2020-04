Bezpłatny dziennik elektroniczny VULCAN i komputery dla tysięcy potrzebujących szkół!

Nowa, niełatwa rzeczywistość wymusiła na szkołach rewolucyjną zmianę sposobu nauczania. Zdecydowana większość nauczycieli wykorzystuje w codziennej pracy dziennik elektroniczny, który w obecnej sytuacji jest najlepiej dostosowany do bieżących kontaktów oraz nauki zdalnej. Jeden z najpopularniejszych dzienników elektronicznych UONET+ zanotował od czasu wprowadzenia edukacji zdalnej wzrost aktywnych użytkowników o 80% oraz wzrost wykorzystania modułu wiadomości wewnątrz dziennika o 1000%!

W Polsce są jednak jeszcze tysiące placówek, które nie posiadają dostępu do tego typu narzędzia. Mogą one teraz skorzystać z oferty VULCAN na roczny bezpłatny dostęp do e-dziennika UONET+, który posiada w tej chwili blisko 7 tysięcy szkół i który jest używany przez ponad 2 miliony użytkowników w całej Polsce. Każda placówka edukacyjna, która jeszcze nie używa dziennika VULCAN i zgłosi się do producenta, otrzyma bezpłatną roczną licencję na korzystanie z aplikacji UONET+, która obejmuje m.in. dziennik elektroniczny szkoły i przedszkola (w tym także dla “zerówki”), moduł wiadomości, obsługę sekretariatu czy drukowanie świadectw. To kompleksowe rozwiązanie pomoże placówkom w prowadzeniu zdalnej edukacji - dyrektorom ułatwi zarządzanie, a nauczycielom zapewni prostą i efektywną komunikację z rodzicami oraz uczniami.

O taką możliwość w imieniu szkół mogą się starać również samorządy, które od 1 kwietnia mają także możliwość wnioskowania o sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli w ramach Projektu “Zdalna Szkoła”. Potrzebujące szkoły otrzymają dzięki temu kompleksowe i konieczne wsparcie w organizowaniu edukacji zdalnej i będą mogły w prosty sposób prowadzić bieżącą komunikację z rodzicami, uczniami i nauczycielami.

- Od ponad 30 lat wspieramy polską oświatę m.in. poprzez dostarczanie dedykowanego oprogramowania, ułatwiającego funkcjonowanie szkół i przedszkoli. Kiedy okazało się, że czas kwarantanny zostanie przedłużony, postanowiliśmy umożliwić sprawne działanie jednostkom, które aktualnie nie mają dostępu do dzienników elektronicznych, ułatwiających komunikację z uczniami i rodzicami - komentuje Jacek Różycki, prezes zarządu firmy VULCAN. - Takich szkół jest w Polsce kilka tysięcy. To głównie placówki z mniejszych miejscowości, często mające problem z finansowaniem nowych technologii. Dlatego w tym trudnym okresie nie zostawiamy ich bez pomocy, chcemy wesprzeć potrzebujące szkoły w procesie cyfryzacji i pokazać nauczycielom, że mogą liczyć na fachową pomoc - dodaje Jacek Różycki.

Dziennik UONET+ umożliwia sprawną komunikację nauczycieli z uczniami i rodzicami, przesyłanie materiałów edukacyjnych oraz planowanie pracy uczniów. To jednak nie wszystko! VULCAN razem z Microsoft w ekspresowym tempie wprowadził automatyczną integrację dziennika z bezpłatnym dla szkół pakietem Office 365. Oznacza to, że teraz każda szkoła korzystająca z dziennika UONET+ VULCAN może w łatwy sposób założyć konta w Office 365 dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli i automatycznie udostępnić użytkownikom dane do logowania. W bezpłatnym pakiecie nauczyciele i uczniowie mogą korzystać nie tylko z popularnych programów Word, Excel, PowerPoint, ale także z aplikacji Teams, która umożliwia zdalne grupowe połączenia video. Dziennik VULCAN udostępni wkrótce kolejne narzędzia pomagające szkołom w nauce zdalnej.

VULCAN przygotował także kompleksową ofertę dla samorządów, które chciałyby skorzystać z uproszczonego dofinansowania na zakup tabletów i dziennika UONET+ w ramach Projektu “Zdalna Szkoła” Centrum Projektów “Polska Cyfrowa”. Dofinansowanie nie wymaga wkładu własnego i sięga do 100 tys. zł. Na cały program jest zabezpieczone 186 mln zł! Więcej informacji o Projekcie "Zdalna Szkoła" i bezpłatnej rocznej licencji na e-dziennik UONET+ można znaleźć na https://www.vulcan.edu.pl/