Bieg po Nowe Życie w Wiśle 2023. Gwiazdy wspierają ideę transplantacji narządów. Zobacz inspirujące zdjęcia z wydarzenia

Julia Kamińska, Halina Mlynkova, Piotr Gruszka, Michalina Łabacz, Filip Pławiak, Łukasz Kadziewicz, Sara Chmiel z zespołem Łzy, Cezary Trybański, Olga Łasak, Piotr Kupicha z zespołem Feel – to tylko niektóre ze znanych osób startujących w 22. Biegu po Nowe Życie.

- Witam wszystkich. Cieszę się, że tutaj jesteście. Życzę udanej rywalizacji i fajnej zabawy w szczytnym celu - powiedział tuż przed wspólną rozgrzewką Przemysław Saleta, który tradycyjnie rozpoczął bieg i wystartował w pierwszej sztafecie.

Słynny bokser i kickbokser nie interesował się specjalnie transplantologią, dopóki nie zachorowała jego córka Nicole. W jego rodzinie ani w rodzinie Ewy Pacuły, mamy dziewczyny, nikt wcześniej nie miał problemów z nerkami. Saleta bez wahania zdecydował się oddać córce nerkę. Miał pecha, bo doszło u niego po zabiegu do komplikacji, co bardzo rzadko się zdarza. Mimo tego wrócił do zdrowia, do aktywnego życia, do uprawiania sportu. Stwierdził, że trzeba zrobić coś, co będzie promowało ideę transplantologii. Tak narodził się pomysł Biegu po Nowe Życie.