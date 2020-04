Bielscy przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne otrzymali pomoc

Jeżeli najemca nie osiągnął przychodu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, przychód za miesiąc, którego dotyczy wniosek, porównuje się do średniego miesięcznego przychodu z trzech pełnych miesięcy prowadzenia działalności, poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od grudnia 2019 roku do lutego 2020 r. W przypadku braku możliwości określenia przychodu w określony powyżej sposób, decyzję o zmianie warunków umowy podejmuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Jak informują bielscy urzędnicy o zmianę warunków umowy mogą ubiegać się przedsiębiorcy najmujący lokale użytkowe od miasta na podstawie obowiązującej umowy najmu, których przychody w najmowanym lokalu spadły o więcej niż 30 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca w poprzednim roku.

Pierwszy miesiąc, za który będzie możliwe ustalenie niższego czynszu, to kwiecień 2020 r. Faktury czynszowe będą wystawiane z 60-dniowym terminem płatności w pełnej wysokości. W przypadku spełnienia warunku spadku przychodów o więcej niż 30 proc., czynsz najmu za lokal będzie wynosił 1 zł netto plus przypadająca na dany lokal opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty niezależne od wynajmującego (woda, ogrzewanie, itp.).

O obniżenie czynszu mogą starać się również organizacje pozarządowe prowadzące działalność w lokalach użytkowych będących własnością miasta Bielska-Białej. Zarządzenie w tej sprawie prezydent Jarosław Klimaszewski podpisał 15 kwietnia.

Obniżenie czynszu dotyczyłoby organizacji pozarządowych, które wykażą, że w związku ze stanem epidemii wystąpiły ograniczenia prowadzonej przez nie działalności i złożą stosowny wniosek. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czynsz może zostać obniżony na podstawie aneksu do umowy najmu do kwoty 1 zł netto za lokal miesięcznie. Najemcy byliby jednak zobligowani do regulowania opłat niezależnych od wynajmującego oraz opłat za gospodarowanie odpadami.