Bielscy radni murem za dyspozytornią Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

Dyspozytornia przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym to obecnie jedna z pięciu takich placówek w województwie śląskim. Zarządza pracą 25 zespołów ratownictwa medycznego. Obejmuje swoim działaniem teren powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasto Bielsko-Biała. Zabezpiecza ok. 670 tys. mieszkańców.

Bielscy radni uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec planów likwidacji dyspozytorni działającej przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym podjęli na sesji we wtorek 28 kwietnia . Projekt takiej uchwały zgłosił przewodniczący klubu radnych Wspólnie dla Bielska-Białej Karol Markowski.

- Likwidacja tej świetnie działającej dyspozytorni odbije się niekorzystnie na jakości udzielania pomocy osobom zamieszkującym subregion południowy województwa, w tym naszego miasta. Spowoduje to konieczność „zbudowania” praktycznie nowego zespołu ludzi, którzy zdecydują się wykonywać pracę wymagającą ogromnej wiedzy oraz odporności na stres – argumentują bielscy radni w podjętej uchwale.

Zwracają uwagę, że w pracy dyspozytorni bielskiego pogotowia ważna jest bardzo dobra znajomość ukształtowania i zróżnicowania terenu (teren obsługiwany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe znajduje się na obszarach górskich, niejednokrotnie trudno dostępnych) i rozdrobnienia administracyjnego, jaki występuje na obszarze jej działania (często powtarzalne nazwy miejscowości, przysiółków, a także ulic). Ma to ogromny wpływ na prawidłową i szybką lokalizację miejsca zdarzenia i uzyskanie jak najkrótszego czasu dojazdu do niego ratowników medycznych.

Uchwała ze sprzeciwem w sprawie planów likwidacji dyspozytorni Bielskiego Pogotowia Ratunkowego została skierowana do władz centralnych - m.in. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz do parlamentarzystów z okręgu bielskiego.