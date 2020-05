Bielscy strażacy apelują do mieszkańców: nie zatajajcie informacji o stanie zdrowia

W bielskiej komendzie zapewniają, że ratownicy Państwowej Straży Pożarnej w dobie pandemii zachowują najwyższy poziom reżimu sanitarnego. - Dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować ewentualne zagrożenia ze strony naszych ratowników, zwłaszcza w sytuacji, gdy ze względu na potencjalne zagrożenie życia lub zdrowia muszą oni wejść do domów lub mieszkań - zaznacza kpt. Pokrzywa.

Dodaje, że wszyscy strażacy są odpowiedzialni i świadomi zagrożeń. Obecnie służba w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej podporządkowana jest ścisłemu rygorowi sanitarnemu. Ograniczono do niezbędnego minimum przemieszczanie się osób na terenie strażnic. Ograniczono też kontakt między kolejnymi zmianami służbowymi.

- Obowiązkowo wszyscy strażacy przestrzegają zasad higieny, stosują środki dezynfekcyjne, utrzymują w czystości miejsca swojego pobytu, a ubrania specjalne, pojazdy i sprzęt ratowniczy, każdorazowo po powrocie ze zdarzenia jest dezynfekowany. Również podczas zdarzeń stosujemy środki zabezpieczające, adekwatne do zaistniałego zagrożenia, zgodne z wytycznymi WHO oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA - tłumaczy Pokrzywa.

Bielscy strażacy wdrożyli również zasady postępowania w celu utrzymania ciągłości działania jednostek PSP w przypadku ich wyłączenia na skutek zdarzenia związanego z wystąpieniem SARS CoV-2. Jednocześnie strażacy bez przerwy ćwiczą, sprawdzają niezbędny sprzęt i doskonalą procedury, tak by być gotowym do realizacji najtrudniejszych zadań. Jednocześnie apelują do mieszkańców, by nie zatajać przed strażakami swojego stanu zdrowia, zwłaszcza jeśli dotyczy to zagrożenia koronawirusem COVID-19.

- Gwarantujemy, że nie dostąpimy od udzielania pomocy. Informacja ta jest nam jedynie potrzebna do zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających - podkreśla kpt. Patrycja Pokrzywa.