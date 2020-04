Bielski szpital kupi sprzęt do walki z koronawirusem

Samorząd Województwa Śląskiego poinformował, że 27 podmiotów medycznych w województwie śląskim otrzyma do podziału 123 mln złotych. Z tej puli Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzyma 3,4 mln zł.

Jak informują przedstawiciele szpitala, za te pieniądze placówka kupi dodatkowy sprzęt medyczny - przyłóżkowy aparat RTG, mobilny aparat USG, bronchofiberoskop, respirator wyższej klasy, a także łóżka do intensywnej terapii, tomograf impedancyjny do badań płucnych, zestaw ośmiu kardiomonitorów, pompy infuzyjne strzykawkowe wraz ze stacjami dokującymi oraz videolaryngoskopy. Taki sprzęt trafi do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Szpital kupi również komorę laminarną z przepływem powietrza drugiej klasy bezpieczeństwa biologicznego z lampą UV i wirówkę do eppendorfów, a Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej otrzyma zamrażarkę laboratoryjną oraz zestawy pipet automatycznych. Szpitalny Oddział Ratunkowy doposażony zostanie w łóżka, skaner żylny, zestaw do trudnej intubacji, który składa się m.in. z trzech endoskopów intubacyjnych. Do Centralnej Sterylizacji trafi natomiast myjka automatyczna oraz sterylizator parowy.