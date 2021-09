Bielskie Pogotowie Ratunkowe w dobrych rękach. Wojciech Waligóra pozostanie szefem tej placówki

W konkursie na dyrektora Bielskiego pogotowia Ratunkowego, jaki został ogłoszony przez Powiat Bielski, wystartowały dwie osoby. Najlepsze noty uzyskał jednak dotychczasowy dyrektor bielskich ratowników Wojciech Waligóra i to on przez najbliższe sześć pokieruje ponownie placówką pogotowia.

Aktualnie nowy-stary dyrektor koncentruje się na przygotowaniach do zapowiadanej czwartej fali pandemii COVID-19.

– To wkrótce będą już dwa lata walki z koronawirusem, a to powoduje narastające zmęczenie ratowników. To wyjazdy do wezwań w kombinezonach, maskach i rękawicach ochronnych - wskazuje Wojciech Waligóra.

W powiecie bielskim i mieście Bielsko-Biała stacjonuje w sumie 12 karetek, z tego siedem na terenie powiatu. Dyspozytornią bielskiego pogotowia zarządza od stycznia 2021 r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wojciech Waligóra zapewnia, że Bielskie Pogotowie Ratunkowe nie ma problemu z obsadą karetek, jak dzieje się to w różnych częściach kraju.