Bielsko-Biała: 13-latek uciekał przed policją na motorowerze

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek 26 maja w rejonie centrum handlowego Gemini Park przy ul. Leszczyńskiej. Około 9.00 policjanci patrolujący ulice Bielska-Białej zauważyli kierującego motorowerem. Jak informuje asp. szt. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego bielskiej policji, sposób jazdy motorowerzysty wzbudzał podejrzenia policjantów, dlatego postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli.

- Motorowerzysta jednak zignorował sygnały do zatrzymania pojazdów i rozpoczął ucieczkę, podczas której zderzył się z policyjnym radiowozem. Szczęśliwie stłuczka była na tyle niegroźna, że nie doznał żadnych obrażeń, a nawet zdołał zawrócić i kontynuować ucieczkę - relacjonuje asp. szt. Roman Szybiak.

Policjanci zatrzymali kierowcę motoroweru kilka ulic dalej, gdy nie stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się na jednośladzie.

Wezwani na miejsce medycy pogotowia ratunkowego zbadali go. Na szczęście nie doznał żadnych obrażeń. Okazało się, że motorowerzysta ma... 13 lat. Był trzeźwy, nie miał jednak uprawnień do kierowania. Policjanci nieletniego uciekiniera przekazali pod opiekę ojcu.

Bielska policja zwraca uwagę, że niezatrzymanie się do policyjnej kontroli drogowej i kierowanie pojazdem bez uprawnień to w wypadku 13-latka czyny karalne oraz zachowanie świadczące o jego demoralizacji. Dlatego policjanci skierują wniosek do sądu rodzinnego, który może wszcząć wobec niego postępowanie wychowawcze.