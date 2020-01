- W piątek, 24 stycznia doszło do zderzenia samochodu osobowego i autobusu MZK. Prawdopodobnie są osoby ranne, to pasażerowie samochodu. Na razie droga do Szczyrku jest całkowicie zablokowana, w kierunku centrum Bielska-Białej nie ma utrudnień - mówi asp. Ilona Michalczyk, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego w bielskim komisariacie.

Na miejscu pracują służby, przez najbliższe godziny dojazd do Szczyrku może być utrudniony.