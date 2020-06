Bielsko-Biała: dziewczynka poparzyła się wrzątkiem. Interweniował śmigłowiec LPR

Do wypadku w jednym z mieszkań w osiedlu Kopernika przy ul. Jesionowej w Bielsku-Białej doszło we wtorek, 9 czerwca. Jak informuje portal bielsko.info, ok. 8-letnia dziewczynka podczas przygotowywania posiłku została poparzona wrzątkiem.

Na miejsce wezwano pogotowie, którego załoga zaopatrzyła dziecko i przekazała je wezwanym na miejsce ratownikom Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmigłowiec LPR lądował między blokami, na terenie pętli autobusowej, jaka znajduje się w ciągu ul. Jesionowej. W chwili lądowania maszyny zatrzymany został ruch kołowy na tym odcinku. Poparzona dziewczynka została przetransportowana do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Jak informuje asp. szt. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego bielskiej policji, policjanci nie otrzymali zgłoszenia związanego z samym wypadkiem, ale zostali poproszeni o zabezpieczenie lądowania śmigłowca LPR.

Wstępnie zdarzenie zostało zakwalifikowane, jako nieszczęśliwy wypadek.