Bielsko-Biała. Jezusek wrócił do szopki. Odnaleziono go w oknie życia! KL

Figurka Jezuska na swoim miejscu w szopce. Odnaleziono ją w oknie życia. FOT. Wydział Prasowy UMBB

Figurka Jezuska powróciła do szopki w Bielsku-Białej. Po tajemniczym zniknięciu Jezusek powrócił do bielskiej szopki ustawionej u zbiegu ulic Wzgórze i Władysława Orkana. Odnaleziono go w czwartek, 6 stycznia, w oknie życia Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka przy ul. Ks. Brzóski 3.