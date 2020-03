Bielsko-Biała ma pomysł na czas epidemii: Restart BB 2020

- W dobie epidemii większość branż ma problemy, część nie zarabia w ogóle. W związku z tym chciałbym przedstawić projekt, który ma za zadanie zapewnić wsparcie w sytuacji kryzysowej – poinformował prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. Zaznaczył, że to pomoc skierowana do przedsiębiorców bezpośrednio z samorządu, która pomoże im przetrwać, a w przyszłości – ponownie rozwinąć skrzydła.

Dodatkowo w trosce o bielszczan Ratusz zrezygnował z bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Miejskim dając równocześnie możliwość załatwiania większości spraw urzędowych za pośrednictwem internetu. W związku z tym została uruchomiona specjalna linia, dzięki której każdy mieszkaniec uzyska informację, jak założyć profil zaufany i jak komunikować się z urzędem miejski za pośrednictwem platformy ePUAP.

Program Restart BB 2020 ma na celu pomoc przedsiębiorcom. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach stanowiących własność miasta Bielska-Białej będą mogli ubiegać się w okresie od kwietnia do czerwca br. o zmniejszenie stawki miesięcznego czynszu do poziomu 1 zł netto. Wystarczy wykazać że uzyskany w danym miesiącu przychód zmniejszył się do analogicznego okresu roku poprzedniego o więcej, niż 30 procent. Zachowana zostanie wprowadzona wcześniej zasada 60-dniowego terminu płatności. Ratusz zaapelował jednocześnie do wszystkich prywatnych właścicieli lokali użytkowych o wsparcie swoich najemców.