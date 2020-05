Bielsko-Biała: Magazyn z nielegalnymi papierosami w jednym ze sklepów

Zagraniczne marki po polsku. Nazwy są żenujące!

A co jeśli tak zagraniczne marki miały polskie tłumaczenia? Jak wyglądałyby zakupy? A może właśnie tak: Poproszę "Dziękuję" i "Dzieci dobre białe", a do picia "Czerwonego byka". No i starter "Dziewicy mobilnej". Tak wyglądałyby zakupy Merci, Kinder Bueno, Red Bulla i starter Virg...