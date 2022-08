Bielsko-Biała. Mecz charytatywny Polska - Ukraina. Zobacz FOTORELACJĘ! BTS Rekord notuje zwycięstwo

Zaangażowani w pomoc podkreślali, iż wierzą, że, oprócz odpoczynku z dala od wojny, dzieci spełnią swoje marzenia - dla większości z nich to pierwszy wyjazd zagraniczny w życiu, doświadczą serdeczności i przyjaźni w naszym kraju, a do domu wrócą z pięknymi wspomnieniami z województwa śląskiego. To powinno pozwolić im chociaż trochę oderwać się od trosk wojny, które nigdy nie powinny być udziałem dzieci. Piątkowy mecz był więc świetną okazją do promowania idei solidarności i integracji polsko-ukraińskiej.