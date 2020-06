Bielsko-Biała: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odwołany z powodu epidemii

Plenerowe przedstawiania w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej zawsze cieszyły się ogromna popularnością wśród widzów. Na zdjęciu Ewolucja miłości (Michal Svironi fantasy theater, Tel Awiw, Izrael) wystawiona w maju 2018 r. na placu przed Teatrem Banialuka Łukasz Klimaniec

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej został odwołany - poinformowali we wtorek 23 czerwca przedstawiciele Teatru Lalek Banialuka, który co dwa lata organizował to wydarzenie. - Bezpieczeństwo jest najważniejsze - podkreślają.