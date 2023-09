Bielsko-Biała. Parlamentarzystki Koalicji Obywatelskiej zachęcały panie do udziału w głosowaniu

W wiecu i konferencji prasowej w ramach akcji „Kobiety na wybory", które odbyły się w bielskim Parku Słowackiego, przy ławeczce poświęconej aktywnym paniom, wzięły udział posłanki Mirosława Nykiel, Izabela Leszczyna, Katarzyna Lubnauer, Małgorzata Pępek oraz senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

- Spotykamy się po to, żeby powiedzieć kobietom, że aby przyszłość była kobietą, to muszą iść na wybory. Uwaga panowie, tu nie chodzi o płeć, ale podejście, cechy charakteru, sposób zarządzania państwem, filozofię życia - mówiła Mirosława Nykiel. Podkreślała, że chcą przekonać do udziału w wyborach kobiety nieprzekonane, które postanowiły zostać w domu i nie iść do wyborów.