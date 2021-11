Bielsko-Biała. Pomoc dla zwierząt! Trwa zbiórka makulatury na rzecz koni

Po raz 16. klub organizuje zbiórkę makulatury na rzecz koni

- Podtrzymywanie tradycji zbiórki makulatury pod bielskim Auchan stało się dla Klubu Gaja wręcz obowiązkiem społecznym. Bielszczanie i firmy z całego regionu dopytują się o tę akcję chcąc podzielić się z nami tym, co uzbierali w ciągu wielu miesięcy. Nie chcemy zawieść tych wszystkich chętnych dla których środowisko naturalne i pomaganie zwierzętom ma znaczenie. Bardzo dziękuję ludziom, instytucjom i firmom wspierającym tę inicjatywę z dobrej woli i chęci niesienia pomocy - mówi Jacek Bożek, lider Klubu Gaja.

Konie uratowane przez Klub Gaja wymagają szczególnej opieki i leczenia ze względu wiek i stan zdrowia. Staruszka Pegaza - pierwszego konia uratowanego przez Klub Gaja z rzeźni, czeka zabieg chirurgiczny usunięcia chorego zęba, korekcja uzębienia i konsultacje ortopedyczne w klinice dla koni pod Poznaniem. Pegaz cierpi na syndrom EORTH i zaawansowaną próchnicę. Pomimo stałych zabiegów dentystycznych, z ósemki Pegaza pozostał jedynie szkielet, uniemożliwia to standardowy zabieg tarnikowania. Jest on niemożliwy w warunkach stajennych. Musimy przewieźć go do kliniki. Razem z Pegazem do kliniki pojedzie White Lady, która będzie miała korekcję uzębienia, diagnostykę ginekologiczną w kierunku sprawdzenia guzów endometrialnych oraz prawdopodobnie zabieg waginoplastyki.