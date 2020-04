Bielsko-Biała: ponad 50 mandatów za spacerowanie i łamanie zakazów

Policjanci nieustannie kontrolują przestrzeganie przepisów obowiązujących w związku ze stanem epidemii. Sprawdzają cel wyjścia lub wyjazdu z domu oraz to, czy piesi i kierowcy stosują się do nowych rygorów.

- Wobec osób lekceważących nowe prawo nie będzie pobłażania i muszą się one liczyć z surowymi konsekwencjami - informuje asp. szt. Roman Szybiak, oficer prasowy bielskiej policji.

Puste ulice, skwery, parki i bulwary w Bielsku-Białej i miejscowościach powiatu bielskiego to dowód na to, że mieszkańcy rozumieją zagrożenie epidemią i powagę sytuacji. Ale nie wszyscy. Policjanci kontrolując w Bielsku-Białej i powiecie bielskim tereny zielone i rekreacyjne pouczyli za wykroczenia ponad 30 osób i wystawili ponad 50 mandatów karnych. Sporządzili też kilkanaście wniosków o ukaranie do sądu przeciwko sprawcom wykroczeń.

- Tam, gdzie jest to możliwe, pouczamy i tłumaczymy istotę oraz cel nowego prawa. Osoby wyłamujące się z obywatelskiej solidarności narażają nie tylko siebie, ale również innych i będą ponosiły konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych działań - podkreśla asp. szt. Roman Szybiak.