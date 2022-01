Bielsko-Biała. Protest przed kurią. "Jak wam nie wstyd?" - skandowali uczestnicy w obronie ofiary księdza pedofila. Diecezja przeprasza

W proteście przed bielską kurią wzięło udział kilkadziesiąt osób, które skandowały m.in. hasło: „Jak wam nie wstyd?". Wśród uczestników obecne były żona i córka Janusza Szymika, gdyż on sam dochodzi do zdrowia po zakażeniu koronawirusem. Katarzyna Szymik odczytała list swojego męża do osób uczestniczących w proteście.

- To paradoks, że kilkadziesiąt lat po tym, kiedy jako chłopiec zostałem zbrukany przez księdza pedofila, znów muszę to przeżywać. Co gorsza, krzywdzi mnie tym razem już nie ksiądz, który - pomimo wiedzy biskupa Rakoczego - kalał inne dzieci, a instytucja, która mieni się depozytariuszem Ewangelii, w zasadzie dokrzywdza - stwierdził w liście Janusz Szymik.

Pytał w nim także, czym kierował się biskup diecezji, chcący badać czy niespełna 12-letni chłopiec, wykorzystywany przez księdza, dzisiaj ojciec i mąż, nie jest homoseksualistą.