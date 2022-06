Bielsko-Biała: Trwa wakacyjny konkurs fotograficzny „Willa Sixta w Twoim obiektywie!”

Bielsko-Biała. Konkurs fotograficzny „Willa Sixta w Twoim obiektywie!”

To wakacyjny konkurs dla osób, które lubią robić zdjęcia i nie chcą się ograniczać. Jak informują organizatorzy, dozwolone są wszystkie techniki, łącznie z fotomontażem. Jedynym warunkiem jest to, by zdjęcia były wykonane w Willi Sixta przy ul. Adama Mickiewicza 24, lub w ogrodzie dookoła budynku. Konkurs już trwa. Wystartował we wtorek, 21 czerwca, a zakończy się 9 września.

Na zwiedzających czekają tutaj m.in. piękne róże, wiekowe drzewa, płynąca woda oraz zabytkowy budynek zaprojektowany przez Karola Korna, w którym możemy zwiedzać (i fotografować!) odrestaurowane wnętrza oraz wystawy sztuki współczesnej. To miejsce z pewnością zainspiruje każdego!

Do wygrania są atrakcyjne nagrody: