Bielsko-Biała: w środę 22 września zostaw samochód na parkingu. Wszędzie dojedziesz autobusem i to za darmo

Bielsko-Biała po raz dziesiąty włączyło się w Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który trwa od 16 do 22 września. Zwieńczeniem akcji jest przypadający dzisiaj 22 września Europejski Dzień bez Samochodu.

Dowód rejestracyjny zamiast biletu autobusowego

- W tym dniu zachęcamy pasażerów, żeby pozostawili swoje auta w garażach i skorzystali z usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Szczególnie, że zgodnie z zarządzeniem prezydenta Bielska-Białej na wszystkich liniach komunikacyjnych będzie można podróżować bez biletu za okazaniem dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem - informuje bielski Miejski Zakład Komunikacyjny.

Przedstawiciele bielskiego MZK podkreślają, że zależy im na tym, by właśnie dzisiaj dniu zachęcić mieszkańców do ekologicznego zachowania, które być może z czasem stanie się dobrym nawykiem.

- Tym, którzy na co dzień nie korzystają z transportu miejskiego, chcemy pokazać jak komfortowy jest to środek lokomocji, że szybko i sprawnie, nowoczesnym pojazdem, można dotrzeć do pracy czy na zakupy - dodają.