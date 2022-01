Bielsko-Biała wygląda PIĘKNIE, i została świetlną stolicą woj. śląskiego! Świąteczne iluminacje zapierają dech w piersiach Jacek Drost

Bielsko-Biała w plebiscycie Świeć się z Energą do 11 stycznia do godziny 12.00 głos oddało 32.638 internautów. Teraz przed Bielsko-Białą walka o prestiżowy tytuł świetlnej stolicy Polski, który należał do naszego miasta już trzykrotnie.