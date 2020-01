Biuro posłanki Mirosławy Nykiel i prof. Jerzego Buzka w tzw. Domu Kałuży [ZDJĘCIA]

Prof. Buzek zwracał uwagę, że Unia Europejska w najbliższych 5-10 czy nawet więcej lat stawia na nowy Zielony Ład. - W ramach tego chcemy spowodować, żeby kontynent europejski, Polska, Podbeskidzie, to było najlepsze miejsce do życia. To główny cel. Dlatego ważna jest ochrona środowiska, czyste powietrze, ciepło w domach, ale nie szkodzenie sobie nawzajem. I są na to pieniądze europejskie. Oczywiście jak zwykle nie wystarczające, ale do zdobycia - mówił prof. Buzek.

Przypomnijmy, że Dom Kałuży to barokowa kamieniczka przy placu Chrobrego (ul. Wzgórze i Orkana), która na przełomie XIX i XX wieku była własnością introligatora Karola Kałuży