Biuro Rzeczy Znalezionych w Bielsku-Białej: ludzie potrafią zgubić nawet... szczękę!

Ekolodzy nie mogą zbierać pluszaków. Ale każdy może je przynieść

Z powodu pandemii ekolodzy Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej nie mogą zbierać pluszaków i zabawek. Dlatego apelują do chętnych, by im takie przynosić do Punktu Informacyjnego Galerii Sfera. Tam też 17 października zaplanowano Charytatywny Kiermasz Zabawek.