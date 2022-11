Black Friday 2022 w Lidlu - promocje do -80%! Oto GAZETKA z okazjami. Co jest hitem wyprzedaży w Lidlu na CZARNY PIĄTEK? Sprawdź red.

LIDL Black Friday 2022 - oto GAZETKA z promocjami do -80 procent! Od piątku 25 listopada w sklepach sieci Lidl w Polsce rusza akcja pt. Black Week 2022. Z okazji Black Friday, czyli akcji wyprzedaży, która przywędrowała do nas z USA, sieć obniżyła ceny wielu produktów do aż - 80 procent! Pierwsze promocje pojawią się już w poniedziałek 21 listopada startuje. Jakie dokładnie czekają nas promocje? Sprawdź gazetkę!