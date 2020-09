Budowa beskidzkiego odcinka S1. Przebieg ekspresówki doskonale widać już z lotu ptaka. Zakończono wycinkę drzew

Mieszkańcy Beskidów i turyści czekają na S1

S1 w Beskidach to droga bardzo wyczekiwana, bo stanie się bezpłatną obwodnicą Węgierskiej Górki. Mieszkańcy tej gminy walczyli o tę inwestycję od kilkunastu lat. Były nawet protesty i blokowanie ruchu. Dzięki ekspresówce, tiry jadące do przejścia granicznego w Zwardoniu nie będą już musiały wjeżdżać do Węgierskiej Górki. Pojadą obwodnicą.

Na ekspresówkę w Beskidy czekają też turyści, zwłaszcza ci ze Śląska. Beskidy to ich ulubione miejsce weekendowych wypadów za miasto.

Obwodnica Węgierskiej Górki

Droga podobnie jak na innych odcinkach, będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Powstaną tu dwa węzły – Przybędza i Milówka.Ten ośmioipółkilometrowy odcinek S1 zbuduje konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia oraz spółka Interbudmontaż z Ukrainy. To tzw. obejście Węgierskiej Górki. Jedna z najtrudniejszych i najdroższych części budowy śląskiej ekspresówki. Koszt budowy wyniesie prawie 1,4 mld zł. Najwięcej pochłonie budowa drogi w terenie górskim. Na S1 między Przybędzą i Milówką trzeba będzie wydrążyć aż dwa tunele – jeden będzie miał 800 metrów długości, a drugi kilometr. Symboliczny początek budowy z udziałem ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka odbył się 25 czerwca 2020 roku.