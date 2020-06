Budowa S1 Mysłowice - Bielsko-Biała . Nowa ekspresówka w Beskidy ma już wykonawcę

Mirbud w konsorcjum z Kobylarnią oraz Zrzeszeniem Budowlanym Interbudmontaż buduje też kolejny odcinek tej ekspresówki między Przybędzą i Milówką. To tzw. obejście Węgierskiej Górki. Prawdopodobnie w ciągu kilku następnych tygodni nastąpi podpisanie umowy z wybraną firmą.

Okazała się nią oferta konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia, które zaoferowały wykonanie inwestycji za 586,71 mln zł. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 733,98 mln zł. A to oznacza, że inwestycja będzie tańsza niż zakładano. Oprócz ceny zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości.

- Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w terminie nie dłuższym niż 33 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, które trwają pomiędzy 15 grudnia a 15 marca – mówi Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach.

Droga ekspresowa S1 połączy Pyrzowice (A1) z granicą ze Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3. Droga ekspresowa S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej połączy istniejące odcinki S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej - lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzła autostrady A1.

Trwa przebudowa S1 do Pyrzowic

Aby dokończyć całą arterię, potrzebne jest zakończenie budowy drugiej jezdni wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko - Podwarpie o długości ok. 9,5 km, przebudowa do standardu drogi ekspresowej istniejącej drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (16 grudnia 2019 r. ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza o długości 6,950 km po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1) oraz budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki o długości 8,5 km (umowę podpisaliśmy 10 października 2019 r.).