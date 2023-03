Budowlańcy ostro zawalili - zobacz koszmarne łazienki w mieszkaniach! Katastrofa remontowa LEVEL HARD Alicja Miła

Oto zaskakujące „łazienkowe rozwiązania" z facebookowego profilu pod nazwą Fuszerka Sp. z o.o., który pokazuje je z przymrużeniem oka. FB/Fuszerka Sp. z o.o

Az trudno w to uwierzyć! Łazienka to według wielu najważniejsza przestrzeń w domu. Dobrze urządzona jest nie tylko miejscem, gdzie się myjemy, ale też może być domowym spa, oazą spokoju i relaksu. Piękna łazienka może też podnosić wartość domu. Zajrzyjcie jednak do łazienek, w których ewidentnie poszło coś nie tak. Oto zaskakujące „łazienkowe rozwiązania” z facebookowego profilu pod nazwą Fuszerka Sp. z o.o., który pokazuje je z przymrużeniem oka.