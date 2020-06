Centrum przesiadkowe w Szczyrku. Wielki parking dla turystów przed miastem

Urzędnicy w Szczyrku właśnie rozstrzygnęli przetarg na jego budowę – w formule „zaprojektuj i wybuduj” wygrała go żywiecka spółka Probud. Jej oferta była o blisko 400 tys. zł tańsza, niż zakładał kosztorys inwestorski (3,88 mln zł - red.).

Koronawirus kiedyś minie i nikt nie będzie pamiętał, że turystów w Szczyrku było mało. Za to korki spowodowane zwiększonym ruchem turystycznym znów będą głównym problemem – uważa Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku. Dlatego miasto konsekwentnie realizuje wizję budowy centrum przesiadkowego, jakie zostanie wybudowane na terenie dawnego kempingu Skalite, który w 2018 r. miasto kupiło od spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”.

Każdy, kto w sezonie zimowym jechał w weekend do Szczyrku wie, czym są korki i ile czasu nieraz trzeba spędzić w samochodzie będąc już w Szczyrku, zanim wyjdzie się na stok. Choć w czasie epidemii turystów pod Skrzycznem jest znacznie mniej, miasto nie rezygnuje z planów budowy centrum przesiadkowego.

Żywiecka firma zajmie się budową pierwszej z trzech części centrum przesiadkowego w Szczyrku. Powstanie parking dla 150 samochodów oraz budynek, w którym znajdzie się poczekalnia oraz mini centrum informacji turystycznej. Będą m.in. perony dla autobusów przyjeżdżających z Górnego Śląska, a także stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Prace rozpoczną się w marcu 2021 r. i potrwają do grudnia 2021 r.

Docelowo centrum przesiadkowe pomieści 900 samochodów. Zamysł jest taki, by turyści przyjeżdżając do Szczyrku zostawiali w tym miejscu swoje samochody, a do ośrodków narciarskich lub na górski szlak udali się komunikacją miejską bądź rowerem – na górskie ścieżki rowerowe. Wtedy uda się rozwiązać problem z korkami w mieście.