Ciekawostka historyczna! Witkacy reklamował szczotki z Białej! Wiedzieliście?

Witkacy, który urodził się 137 lat temu, dokładnie 24 lutego 1885 roku, często bywał w Białej Krakowskiej. Do legend miejskich przeszła jego przyjaźń z bialską poetką Kazimierą Alberti. Prowadziła ona wraz z mężem Stanisławem, ówczesnym starostą powiatu bialskiego, salonik literacki. W ich mieszkaniu w kamienicy u zbiegu ul. Stanisława Staszica i placu Wojska Polskiego odbywały się spotkania bohemy artystycznej. Stanisław Alberti recenzował na przykład dramat Witkiewicza „W małym dworku", a Witkacy malował portret Kazimiery Alberti - przypomina historyk Jacek Kachel.

O ile spotkania literackie są niejako oczywiste, to niewiele osób ma świadomość, że Witkacy miał słabość do Kazimiery Alberti. Jednak jeszcze ciekawsze jest, że miał słabość również do... bialskich szczotek.

Jacek Kachel podkreśla, że artysta, będąc w mieście, odwiedzał często nie tylko swoich przyjaciół, ale także fabrykę szczotek i pędzli, która znajdowała się tuż za rogiem mieszkania Albertich. Witkacy osobiście kupował w niej potrzebne wyroby, a gdy nie miał takiej możliwości, wysyłał do fabryki list z zamówieniem. Pisarz przykładał ogromną wagę do higieny osobistej, co w latach 30. XX wieku nie było taką oczywistością. Zalecał społeczeństwu regularne kąpiele i codzienne rytuały pielęgnacyjne z wykorzystaniem mydła oraz szczotek właśnie!